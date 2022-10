Au Luxembourg: Des kits gratuits pour faire baisser les factures

En cette période de crise aiguë de l’énergie, toute initiative visant à une réduction de la consommation aux portes de l’hiver est la bienvenue. Dans cette optique, la société Enovos vient de lancer une action pour le moins originale, dans le cadre du programme Enoprimes. «Nous avons distribué gratuitement 15 000 kits d’économie d’énergie dans 18 communes participantes», explique le service communication d’Enovos. «D’ailleurs, onze d’entre elles ont déjà débuté l’action: Niederanven, Colmar-Berg, Mamer et Dudelange le 10 octobre, Tandel et Clervaux le 15, et enfin Schieren, Weiler-la-Tour, Ettelbruck, Hesperange et Diekirch ont procédé à la distribution lundi passé».