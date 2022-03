Libération : Des larmes de joie pour les quatre ex-otages français

L'avion ramenant du Niger les quatre ex-otages français enlevés en 2010 au Sahel s'est posé mercredi vers 11h45, sur l'aéroport militaire de Villacoublay, près de Paris.

Accompagnés par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian, ils étaient accueillis par leurs familles et le président François Hollande. Thierry Dol, Daniel Larribe, Pierre Legrand et Marc Féret, libérés mardi de leurs ravisseurs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), avaient décollé de Niamey, au petit matin. Une trentaine de leurs proches les attendaient avec impatience au pied de l'avion.