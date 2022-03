One World Trade Center : Des laveurs de carreaux bloqués au 69e étage

Une nacelle contenant des laveurs de vitres a connu un incident, sur le One World Trade Center, mercredi. Les secours sont parvenus à secourir les malheureux.

Deux laveurs de carreaux ont eu mercredi la peur de leur vie, suspendus dans le vide au niveau du 69e étage de la tour 1 du World Trade Center à New York, avant d'être récupérés sains et saufs par les pompiers. L'un des câbles motorisés de leur nacelle a apparemment lâché alors qu'ils étaient en train de monter en haut de la tour, la plus haute des États-Unis, construite sur le site des attentats du 11 septembre.