Série culte : Des Lego «X-Files» bientôt commercialisés?

Les acteurs de la célèbre fiction ont posé avec le prototype de la réplique de leur personnage en Lego.

Le retour de «X-Files» réjouit beaucoup de fans. Conscient du buzz créé par cette annonce, un designer de Lego et fan de la série en profite pour essayer de faire valider son idée folle: créer et commercialiser les héros de la série de Chris Carter en Lego. Brent Waller a partagé sur son compte Flickr les prototypes qu'il avait faits de Mulder et Scully.