Concours à Luxembourg : Des Legos connectés pour apprendre à coder

LUXEMBOURG - Le «coding » se développe de plus en plus au sein des écoles au Luxembourg. Un récent concours a permis à l’école privée Notre-Dame Sainte Sophie de se distinguer.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Le Lycée Aline Mayrisch a accueilli ce samedi la finale régionale du concours FIRST LEGO League. Des jeunes participants de 9 à 15 ans originaires de cinq écoles fondamentales, dix écoles secondaires et deux écoles internationales ont ainsi pu en découdre pour tenter de résoudre des problèmes rencontrés dans un domaine scientifique. Avec un objectif: ancrer toujours plus le « coding » au sein de l’enseignement dispensé au Grand-Duché.

Et au petit jeu des concours, c’est l'École privée Notre-Dame Sainte-Sophie qui s’est particulièrement distinguée avec des élèves âgées de 12 à 14 ans. À raison d’une heure par semaine «en dehors du temps scolaire», et ce, depuis le mois d’octobre 2021, des élèves âgées de 12 à 14 ans, n’ont rien lâché pour se surpasser. «Vendredi soir, rien ne marchait», se souvient leur professeur de physique, David.

Une super entente au sein de l’équipe

«Au terme du concours, on est contents et c’est très étonnant, car on ne s’attendait pas du tout à ce que cela se passe aussi bien», poursuit celui qui est également responsable du club robotique. «C’était une super équipe et ils ont vraiment bien bossé. Grâce à ce projet, ils apprennent la programmation qui est finalement une langue comme les autres. Il faut ensuite de la logique et apprendre à travailler ensemble. Je les ai guidés, mais si le robot ne fait pas ce que l’on veut, c’est à eux de trouver les solutions. Cette victoire, ça donne envie à notre école de continuer. C’est du temps et de l’énergie de sortir du programme, mais dans le fond, c’est très bien».

Pour Timothée, «ce concours était stressant», mais pour Côme, c’est une grande fierté de ramener deux coupes en Lego à la maison. «On a terminé premier du classement général et on s’est également distingué au niveau de l’innovation», nous précise-t-il. Selon Oscar, «c’est la super entente au sein de l’équipe qui a fait la différence». «On a dû réfléchir à une problématique liée au transport et à l’écologie en général», poursuit Sacha. Pour Tiby et Mathilde, «l’aventure était géniale et l’esprit d’équipe a eu une influence positive sur cette belle victoire».