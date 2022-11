Mission luxembourgeoise à Séoul: Des liens à soigner avec la Corée du Sud, plus proche qu’on ne le pense

SEOUL/LUXEMBOURG – Des représentants du monde économique et politique luxembourgeois sont partis samedi du Findel pour l'Asie de l'Est. Jusqu'à mercredi, des liens doivent être tissés à Séoul sous la présidence du grand-duc héritier Guillaume.

La délégation économique a visité dimanche le Palais Gyeongbokgung à Séoul. Le Grand-Duc héritier Guillaume et le ministre de l'Économie Franz Fayot en faisaient partie.

Ceux qui ne se sont jamais penchés sur la question pourraient penser que le Luxembourg et la République de Corée n'ont pas grand-chose en commun. Les longues files de voitures en direction de la capitale ou une végétation assez similaire – du moins dans le nord de la Corée du Sud – ne sont pas les seules preuves que ce n'est pas vraiment le cas. Les deux pays sont également proches sur le plan économique, comme le montre la mission économique actuelle. De ce dimanche à mercredi, sous la présidence du Grand-Duc héritier Guillaume et la direction du ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP), a lieu la première mission de ce type dans un pays asiatique depuis la pandémie.

Après 2014 et 2019, il s'agit de la troisième mission en Corée prévue à l'occasion du 60e anniversaire des relations commerciales entre les deux nations. Ce n'est pas un hasard si c'est justement ici que les relations sont entretenues, selon Fayot. «Globalisation among friends» (Mondialisation entre amis), a-t-il cité comme mot-clé lors de la conférence de presse à Soul dimanche. Non seulement la Corée est démocratique et pratique le multilatéralisme, mais elle est aussi un partenaire respectueux dans les relations extérieures. L'histoire commune remonte à assez loin. Le Luxembourg a été l'une des 16 nations à soutenir le pays lors de la première mission de l'ONU pendant la guerre de Corée (1950-1953) et depuis, selon le ministre de l'Économie, un lien unit les deux pays. 85 soldats s'étaient engagés à l'époque, dont deux sont morts pendant la guerre - six vétérans luxembourgeois sont encore en vie aujourd'hui.

Carlo Thelen, directeur de la chambre de commerce, a déclaré à L'essentiel avant la mission : «La recherche et l'innovation sont très importantes pour les deux pays». Selon lui, la particularité de la Corée du Sud est qu'avec 5% de son produit intérieur brut, le pays investit comparativement beaucoup dans ces domaines ainsi que dans la formation. «C'est pourquoi ils sont aussi forts ici», ajoute Thelen. D'où les priorités de la mission de cette année: Smart City et Smart Mobility, Space et Clean Tech – en relation avec les start-ups.

Portes d'accès aux marchés

Issus de l'industrie lourde, les deux pays misent depuis leur mutation structurelle sur ces technologies d'avenir qui, selon les intéressés, offrent un grand potentiel de développement. Notamment pour diversifier l'économie. Au Luxembourg, il s'agit de s'éloigner de la domination du marché financier, en Corée du Sud, de la suprématie des grands conglomérats familiaux comme Samsung ou Hyundai, les fameux chaebols. Cela permet aux nouvelles entreprises de gagner en importance.

Il s'agit de considérer son propre site comme une porte d'entrée sur le marché du continent concerné, de faire en sorte que le meet-and-greet entre différents acteurs économiques ouvre de nouvelles possibilités d'investissement pour les deux parties et d'attirer des talents et, dans le meilleur des cas, de les retenir. Selon Fayot, la Corée se situe au 26e rang des exportations luxembourgeoises et au 23e rang des importations. «Il y a encore une marge de progression», a-t-il déclaré, d'autant plus que la Corée se classe au 10e rang des plus grandes économies du monde.