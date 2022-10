Flambée des prix de l'électricité : Des lignes ferroviaires vont-elles fermer dans le Grand Est?

«À partir de 2024, c'est 8% de droit de péage supplémentaire qui va s'exercer sur les régions», a déclaré M. Rottner lors d'un entretien avec des journalistes, avant une session jeudi du Conseil régional à Strasbourg. «Là, on dit stop, on ne peut pas». Le ministre des Transports, Clément Beaune, a indiqué le mois dernier que l’État n'envisageait pas a priori d'aide pour les régions, qui sont engagées par contrat à couvrir la hausse des prix de l'énergie pour les transports publics qu'elles organisent, comme les TER.

«Beaucoup de présidents de région sont en train de dire que si à un moment donné il n'y a pas une forme de remise en cause du système (...), on va à notre perte, c'est-à-dire qu'on va fermer les lignes, clairement», a relevé M. Rottner. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a estimé le mois dernier le surcoût de la facture d'électricité entre 1,6 et 1,7 milliard d'euros en 2023. La moitié de ce surcoût est imputable aux trains régionaux.