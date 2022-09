Football: Des Lions rouges amputés de nombreux cadres

Une véritable hécatombe. Luc Holtz a annoncé ce jeudi une liste amputée de nombreux cadres pour les deux matches de Ligue des nations en Turquie (22 septembre) et face à la Lituanie (25 septembre). Christopher Martins Pereira (adducteur), Mathias Olesen (cheville), Olivier Thill (ligaments croisés) et Dirk Carlson (hanche) sont tous absents pour blessure. Actuellement sans club, les défenseurs Tim Hall et Vahid Selimovic n’ont pas non plus été retenus.