Transferts dans la Grande Région : Des loups de Han ont rejoint le parc de Sainte-Croix

Arrivés à l'âge de la maturité sexuelle, les huit frères devaient quitter la meute. Ils ont été endormis pour mieux vivre les quelque 250 km de trajet, entre la province de Namur et l'est de la Moselle.

Les deux parcs collaborent depuis de nombreuses années. Ainsi, deux oursons nés en Belgique avaient déjà été transférés en France, et inversement. Le célèbre cerf Jean-Louis fait aujourd'hui les beaux jours du domaine belge qui ne compte désormais plus que six loups: les parents Gery et Keysa et quatre femelles.