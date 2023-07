Au Luxembourg: Les loyers des logements abordables seront plafonnés

Il prévoit des plafonnements des loyers abordables. Dans ces logements, une personne seule percevant 4 000 euros par mois verra son loyer limité à 1 400 euros. Le couple avec un enfant gagnant 7 350 euros par mois ne pourra payer plus de 2 570 euros de loyer dans ces logements. Cela est permis par une refonte du mode de calcul des aides: «elles ne seront plus basées sur des seuils, mais en fonction de la situation des ménages, en limitant leur taux d’effort» consacré au logement, explique l’écologiste.

D'autres réformes sont passées à l'as

Le texte propose aussi de «définir concrètement le logement abordable, notamment les conditions sous lesquelles un bien peut être loué ou vendu», reprend Semiray Ahmedova. Les critères d’attributions se veulent plus simples et transparents. La loi présentée vendredi est la plus importante concernant le logement à être votée en cette fin de législature. Les réformes du bail à loyer et de l’impôt foncier, annoncées comme très importantes, n’ont pas pu être validées avant le gong.