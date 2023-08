Des Luxembourgeois à Majorque: «Des parasols s'envolaient de partout en pleine tempête»

La tempête a frappé Majorque. dr/Mobile reporter

Les images diffusées et relayées depuis dimanche sont très spectaculaires. Des vents violents de 120 km/h et de très fortes pluies ont eu pour conséquence des blessés légers et des dégâts matériels importants sur l'île de Majorque, où plus de 50 vols ont été annulés et déviés. Des Luxembourgeois étaient sur place et ils nous ont livré leurs témoignages.

Animatrice dans un hôtel et originaire d'Esch-sur-Alzette, Erica était en pleine activité avec des enfants francophones quand les éléments se sont déchaînés vers 11h du matin. «Deux, trois gouttes sont tout d'abord tombées et puis ça a empiré», nous a-t-elle confié. «C'était aussi impressionnant que dans un film. On savait qu'il allait pleuvoir, mais on ne s'attendait pas à une telle tempête».

Sans courant, ni réseaux GSM

Parasols qui s'envolent dans les piscines, arbres fracassés ou tombés sur des immeubles, «il y a eu beaucoup de dégâts naturels», souligne encore Erica. «Tout le monde s'est réfugié à l'intérieur des hôtels où des activités ont pu être organisées pour occuper les vacanciers. Ce lundi matin, tout est déjà rentré dans l'ordre, mais ce phénomène va nous marquer, c'est sûr. C'était surprenant et très rapide. Tout était gris, il faisait lourd pendant 1h30 et quand on est sortis deux minutes, on était trempés comme si on avait pris une douche. On est là pour rassurer les touristes, les vacances continuent».

De haut de ses 19 ans, Louise, elle aussi originaire d'Esch, a vécu «une grosse frayeur» en compagnie de sa famille. «Quand la tempête a commencé, tout le monde est sorti de la piscine», nous a-t-elle expliqué. «Les parasols s'envolaient de partout et puis, tout s'est calmé en soirée. Le courant a été coupé un moment et on n'avait plus de réseau GSM. Tout est désormais rentré dans l'ordre et la vie a repris ses droits».

Louise et sa famille ont eu une «grosse frayeur» à Majorque, ce week-end. DR