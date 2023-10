Des Luxembourgeois à Tel-Aviv: «Nous restons en Israël, notre famille a besoin de nous»

La sirène qui retentit, et 90 secondes pour se mettre à l'abri, aux côtés des voisins dans une cage d'escalier loin des ouvertures (portes et fenêtres). Lorsqu'ils se sont rendus en Israël pour fêter l'anniversaire de leurs petits-enfants au début du mois, Robi Wolf, 74 ans, et son épouse, originaires d'Esch-sur-Alzette, ne s'attendaient pas à vivre dans un tel effroi, malgré les tensions incessantes depuis un siècle dans la région. Mais l'attaque du Hamas contre des civils en Israël a fait entrer le conflit dans une spirale infernale avec plus de 1 200 morts en Israël et plus de 1 350 en Palestine.