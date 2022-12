Affaires financières : Des Luxembourgeois au Liban pour enquêter sur le gouverneur de la Banque centrale

Des enquêteurs européens sont attendus, en janvier au Liban, dans le cadre d'investigations sur la situation financière du gouverneur de la Banque centrale (BDL) Riad Salamé, a indiqué mardi un responsable judiciaire. Ce responsable a déclaré, sous couvert d'anonymat, que des «délégations comprenant des procureurs généraux, des juges d'instruction et des procureurs financiers d'Allemagne, du Luxembourg et de France arriveront à Beyrouth entre le 9 et le 20 janvier» pour finir d'enquêter sur des affaires financières liées à M. Salamé.