Mission luxembourgeoise à Séoul : «Des Luxembourgeois se sont battus de tout leur cœur en Corée»

La mission économique luxembourgeoise en Corée du Sud a été l'occasion de célébrer 60 ans de relations diplomatiques. Ainsi, c'est déjà lors de la guerre de Corée, au début des années cinquante, que les deux pays ont noué des liens: 85 soldats du Grand-Duché avaient soutenu la Corée du Sud, dans le cadre d'une mission de l'ONU. Le dernier jour de la mission luxembourgeoise à Séoul , une visite du War Memorial de Séoul s'imposait donc. En présence d'un ancien combattant âgé de 96 ans, le Grand-Duc héritier Guillaume a fait déposer ce mardi un bouquet de fleurs, avant de se rendre dans le bâtiment du monument, qui est également un musée, en compagnie notamment du ministre de l'Économie, Franz Fayot, et du ministre sud-coréen des Affaires patriotiques et des Anciens combattants, Park Minshik.

Lors de la seule intervention militaire après 1945, où le Luxembourg a envoyé des soldats au front, deux soldats sont morts et 17 ont été blessés. Aujourd'hui, sept vétérans sont encore en vie. Le Grand-Duc héritier a expliqué que «le Luxembourg était certes la plus petite des seize forces armées des Nations unies pendant la guerre, mais ces volontaires sont venus ici pour se battre de tout leur cœur. Ils ont contribué à la réussite de la Corée du Sud, à l'émergence d'une nation qui est devenue un partenaire économique, un allié dans un monde de plus en plus polarisé et un ami proche».