Education: Des lycées frontaliers s’initient au luxembourgeois

Plus de 80 élèves en Lorraine ont suivi des cours d'initiation en ligne

Pour certains, c'est une manière de préparer son avenir professionnel vers le marché du travail luxembourgeois. Depuis le mois de septembre, des lycéens français découvrent la langue et la culture luxembourgeoise à l’école. Une initiative conjointe du ministère luxembourgeois de l’Éducation nationale et de l’Académie de Nancy-Metz, dans le cadre de la convention de coopération franco-luxembourgeoise signée fin 2021.

A Longwy, Longlaville, Thionville, Landres et Pont-Saint-Vincent, des lycéens peuvent suivre depuis la rentrée un module d’enseignement à distance de huit heures, complété par un module de travail en autonomie, via la nouvelle plateforme « LLO » (Léier Lëtzebuergesch Online. Les cours sont dispensés par des enseignants employés par l’Institut national des langues (INL). Une brève initiation qui constitue une phase «test», mais qui traduit la volonté du ministère de promouvoir le Lëtzebuergesch de l’autre côté de la frontière.

81 élèves concernés

Dans ce lycée, qui prépare aux métiers du commerce et de la vente, deux groupes d’une quinzaine d’élèves ont participé aux cours. Selon l’INL, 81 élèves des six établissements ont participé à l’un des douze modules organisés depuis le mois de septembre. «Une évaluation globale regroupant tous les collaborateurs et partenaires sera organisée à la fin de cette année scolaire » a affirmé l'INL.