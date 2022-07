A Abidjan: Des maires de grandes villes du monde appellent à «la mobilisation générale» pour le climat

À Abidjan : Des maires de grandes villes du monde appellent à «la mobilisation générale» pour le climat

Plusieurs dizaines de maires de grandes villes du monde réunis à Abidjan, ont a appelé samedi à «la mobilisation générale» contre le dérèglement climatique qui, selon eux, les affecte tout particulièrement.

«Territoires les plus vulnérables face aux dérèglements climatiques, premières émettrices de gaz a effet de serre, les villes sont aussi en première ligne pour protéger leurs populations et leur santé», affirme «Le manifeste d'Abidjan pour le climat», que les maires ont signé après la tenue de la première «COP des villes» dans la capitale économique ivoirienne.

Ils «réaffirment ensemble la nécessité absolue pour leurs populations d'une action climatique déterminée qui, à la fois anticipe les chocs et se conjugue avec des besoins sociaux toujours plus importants». Ils appellent en conséquence «à la mobilisation générale pour bâtir des sociétés écologiques et solidaires».