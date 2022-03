Des maisons flottantes quand l’espace manque

Pour lutter contre le manque de place, les Pays-Bas expérimentent les maisons flottantes.

«Il y a beaucoup d’eau aux Pays-Bas, elle est utilisée pour la navigation et les loisirs. Nous voulons voir s’il est possible aussi d’y habiter», explique Ton van Namen, directeur de la société Monteflore, qui a bâti plus de la moitié des habitations sur la rive ouest du lac Ijmeer. De forme cubique, aux murs d’épicéa recouverts de parois en plastique crème, paille ou brique, les maisons flottantes, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, sont construites en quelques mois seulement avec des matériaux non polluants.