A Luxembourg – Des maisons «intelligentes» au service de leurs occupants

Rendre une maison intelligente, va «bien au-delà de la domotique, où on commande des actions par téléphone», ajoute-t-il. Une maison intelligente est capable de réguler le chauffage si le soleil tape, mais aussi en été, de baisser les stores, mettre la climatisation en marche.

Une demande de «plus en plus forte»

«Les maisons intelligentes seront très importantes dans la perspective où les gens vivent de plus en plus longtemps chez eux. Il faut une maison qui les assiste. Je m'inspire beaucoup de ce qu'il se fait pour les voitures», explique Jorge De Oliveira.

Cette formation s'adresse aux chefs d'entreprise, artisans impliqués dans la planification et l'installation des systèmes techniques. «Après, les participants pourront analyser la faisabilité de recourir à un Smart Home et comprendre les principaux composants techniques à y intégrer. Ils seront aussi capables de conseiller le client et lui présenter une offre adaptée à ses besoins. L’objectif étant de démocratiser le recours aux Smart Homes», détaille la Chambre des Métiers.