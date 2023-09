«Des maisons pour vivre»: Les Portugais se mobilisent contre la crise du logement

«Lisbonne est devenue une ville pour les étrangers, les Portugais ne peuvent plus y vivre», dénonce Marta Saraiva, une jeune lisboète de 27 ans qui juge l’action du gouvernement socialiste insuffisante pour faire face à la crise du logement, malgré une série de mesures annoncées récemment. La crise du logement couve depuis que le Portugal, menacé de banqueroute, a fait appel en 2011 à une aide financière internationale.

+78% en 9 ans

Pour renflouer ses caisses et satisfaire aux exigences de ses créanciers, le pays s’est ouvert aux capitaux étrangers grâce à une série de mesures dont les «visas dorés» - des permis de séjour accordés à des riches investisseurs - ou des avantages fiscaux pour les retraités étrangers et les «nomades numériques». Ces investisseurs ont largement contribué à la dynamisation du marché immobilier et à la rénovation des grandes villes, qui ont vu proliférer les logements touristiques de courte durée en réponse à l’afflux de vacanciers.