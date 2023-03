Evénement au Luxembourg: Des majorettes très «rock'n'roll» à la cavalcade d'Esch

«On a l’habitude de voir les majorettes dans leur justaucorps classique, mais dimanche, à la cavalcade à Esch-sur-Alzette, elle porteront des piques sur leurs épaulettes, un costume traversé d’un éclair et des rangers aux pieds», détaille Anne-Marie Schwartz, de l’atelier de création Pouce et Compagnie, à Clémency, qui a réalisé les tenues du club eschois les Majorettes de l’Alzette. 1 200 carnavaliers défileront avec des costumes des plus fous.