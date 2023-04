accepter ses imperfections: Des make-up flamboyants, mais pas de fond de teint

De plus en plus d’influenceurs beauté adoptent une peau naturelle. Cela aurait un effet libérateur.

Un maquillage coloré, mais avec la peau nue, c’est la nouvelle tendance qui permet d’accepter ses imperfections. TikTok maytahmi

Trait d’eye-liner coloré, faux cils, rouges à lèvres et fards à paupières audacieux, la nouvelle tendance beauté qui cartonne sur les réseaux sociaux semble utiliser les mêmes cosmétiques que d’habitude. Sauf qu’ici, on ne maquille pas le teint. À l’approche de l’été et des routines make-up minimales, le hashtag #FoundationFreeMakeup a également été vu 2,8 millions de fois sur TikTok.

May Akhtar, influenceuse beauté, est la première à avoir publié des looks extravagants, mais sans fond de teint. «Le maquillage sans fond de teint est tellement libérateur», écrit-elle, précisant qu’ainsi elle apprécie davantage ses imperfections. La jeune britannique a également partagé ses astuces pour afficher un beau teint sans avoir besoin de le couvrir. Blush sous les yeux, ajout de fausses taches de rousseur et tapotement du visage avec du papier buvard font partie des étapes importantes avant de se maquiller.