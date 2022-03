France : Des malfrats séquestrent et violent

Un couple a été séquestré à son domicile et la jeune femme violée, lundi matin dans la banlieue grenobloise, par trois individus en fuite.

Lundi, vers 4 heures du matin, trois hommes ont obligé un homme d'une trentaine d'années, qui était en train de promener son chien près de son domicile à Echirolles (Isère, France), à les conduire chez lui sous la menace d'une arme de poing et d'un couteau, a précisé la police.

«Trois individus à vélo, de moins de 20 ans, l'ont accosté et lui ont mis un couteau sur la nuque en lui demandant ses clefs de voiture et de l'argent, ce qu'il n'avait pas. Ils l'ont alors obligé à les emmener à son domicile», a expliqué lors d'un point presse la directrice départementale de la sécurité publique Brigitte Jullien.

Une fois dans l'appartement, les agresseurs qui avaient dissimulé leur visage sous une capuche, ont retenu le couple pendant une heure et demie. puis ont violé la jeune femme avant de l'enfermer à clef avec son compagnon et de s'enfuir avec des objets de valeur en volant leur voiture qui pour l'instant n'a pas été retrouvée.

«L'enquête s'annonce particulièrement difficile. Les victimes choquées et traumatisées ont beaucoup de mal à témoigner. Les agresseurs motivés par l'argent sont en tout cas particulièrement déterminés et agressifs et n'ont peur de rien», a ajouté la directrice.