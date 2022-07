Crise politique en Irak : Des manifestants investissent le Parlement dans la zone verte

Le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a appelé les manifestants à «se retirer immédiatement» de la zone verte, avertissant dans un communiqué que les forces de l’ordre veilleraient «à la protection des institutions étatiques et des missions étrangères, et empêcheraient toute atteinte à la sécurité et à l’ordre».