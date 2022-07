Contestation : Des manifestants investissent le siège du Parlement libyen

Les Libyens protestaient ce vendredi contre la détérioration de leurs conditions de vie. Des manifestants sont entrés dans le Parlement et l'ont mis à sac.

Des manifestants ont investi vendredi le siège du Parlement libyen à Tobrouk, dans l'est du pays, en protestant contre la détérioration des conditions de vie et l'impasse politique, ont rapporté les médias. Plusieurs chaînes de télévision ont affirmé que des manifestants avaient pénétré à l'intérieur du bâtiment et commis des saccages. Des images diffusées par les médias montraient d'épaisses colonnes de fumée noire se dégageant du périmètre de la bâtisse après que des jeunes protestataires en colère ont brûlé des pneus.

«Nous voulons avoir de la lumière», scandaient les manifestants. «Nous devons reconnaitre notre échec et nous retirer immédiatement de la scène politique», a affirmé un député, Balkheir Alshaab, cité par la chaîne Libya al-Ahrar. Deux gouvernements se disputent le pouvoir depuis mars: l'un basé à Tripoli et dirigé par Abdelhamid Dbeibah depuis 2021 et un autre conduit par Fathi Bachagha et soutenu par le Parlement de Tobrouk et le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est.