Violences en Corse : Des manifestants mettent le feu au tribunal d'Ajaccio

Une semaine après l'agression du militant indépendantiste Yvan Colonna en prison, des rassemblements en Corse mercredi soir ont été émaillés de violents incidents.

Une semaine après l'agression du militant indépendantiste Yvan Colonna en prison, des rassemblements en Corse mercredi soir ont été émaillés de violents incidents avec notamment une intrusion et des départs de feu dans le palais de justice d'Ajaccio, et plusieurs blessés. À Ajaccio, environ 400 personnes s'étaient réunies devant la préfecture à la tombée de la nuit mais très vite des heurts ont éclaté entre les manifestants et des forces de l'ordre, a constaté une correspondante de l'AFP.