Partout dans le monde : Des manifestations hostiles à Donald Trump

Au Luxembourg et dans le monde, des centaines de personnes se mobilisent alors que le président américain doit prêter serment à Washington.

«Nous souhaitions nous associer à un message positif et montrer que partout dans le monde des organisations s’unissent pour rester déterminés et soutenir la construction d’un futur qui bénéficie à chacun et pas seulement à une poignée de personnes, une planète où l'économie devra respecter l'environnement, la santé et cesser de creuser les injustices», a déclaré Raymond Aendekerk, directeur de Greenpeace Luxembourg, dans un communiqué.