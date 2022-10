Environnement : Des mastodontes financiers appellent les entreprises les plus polluantes à verdir

Plus de 300 institutions, principalement financières, lancent un nouvel appel mardi pour que les entreprises les plus polluantes se fixent un objectif de réduction de leur empreinte carbone. À l’initiative de l’organisation internationale à but non-lucratif CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), ces institutions, qui représentent 37.000 milliards de dollars d’actifs et d’achats annuels à des sous-traitants, lancent un troisième appel pour que les entreprises avec qui elles font affaire se fixent un objectif climatique «fondé scientifiquement», selon un communiqué publié mardi.