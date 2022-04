Football : Des matches rallongés à la Coupe du monde?

Freinée dans son projet de Coupe du monde tous les deux ans, la FIFA songerait à allonger la durée des matches de sa compétition phare, même si elle dément.

Si souvent divisé à cause d’intérêts divergents, le monde du football sait parfois faire corps sur certains dossiers. Ce fut le cas pour la Super Ligue européenne, présentée en grandes pompes il y a un an par les plus grands clubs du Vieux continent et rejetée en bloc par à peu près tout le reste. Dernièrement, le projet de Coupe du monde biennale, soutenu par la FIFA et son président Gianni Infantino, a suscité une large vague d’opposition. Face à celle-ci, il a effectué un rétropédalage la semaine dernière. «Laissez-moi être très clair: la FIFA n'a jamais proposé de Coupe du monde biennale», a-t-il assuré lors du Congrès annuel de la fédération internationale, organisé à Doha (Qatar).