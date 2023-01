Football américain : Des matchs de NFL non loin du Luxembourg en 2023

Getty Images via AFP

Après le succès du premier match de NFL en Allemagne à la mi-novembre 2022, deux rencontres de saison régulière de NFL seront disputées outre-Rhin en 2023, a annoncé la ligue nord-américaine de football américain, dans un communiqué jeudi. Dans le cadre des 544 matches de sa saison régulière 2023/24, la NFL jouera cinq matches sur le continent européen. Trois seront organisés à Londres -deux à Tottenham et un à Wembley- avec les franchises Buffalo Bills, Tennessee Titans et Jacksonville Jaguars.

Deux matches auront lieu en Allemagne, avec la participation outre-Rhin de quatre franchises, dont les New England Patriots et les Kansas City Chiefs. Les dates des rencontres en Allemagne ainsi que les villes hôtes seront précisées ultérieurement, mais la NFL avait précédemment annoncé que Munich et Francfort accueilleraient des matches de NFL pendant quatre saisons.