Affaire: Des médailles volées au marathon de Luxembourg

Alors que les concurrents de l' ING Night Marathon de Luxembourg arrivaient au compte-gouttes, samedi soir, à Luxexpo The Box, certains n'ont pas pu repartir avec la bonne médaille autour du cou. En amont de l'arrivée, les organisateurs se sont rendu compte qu'une boîte dans laquelle se trouvaient les récompenses avait été dérobée. Elle contenait 100 médailles d'argent qui devaient être remises aux concurrents venus à bout du semi-marathon.

«Celui qui a fait cela a sans doute pensé que ces médailles étaient en argent et qu'elles avaient une grande valeur», déplore Erich François, l'organisateur. Il précise que le coût de fabrication de chaque breloque est d'environ 1,20 euro. Des caméras étaient placées dans toutes les pièces où étaient stockées les récompenses et devraient rapidement permettre de lever le voile sur l'affaire.

Pour que chaque «finisher» puisse tout de même repartir avec quelque chose autour du cou, les organisateurs ont proposé aux concurrents du semi-marathon des médailles destinées aux marathoniens (or) et aux participants du Teamrun (bronze). Des breloques supplémentaires vont être produites et chaque participant souhaitant récupérer son dû est invité à faire une demande par mail (info@ing-night-marathon.lu).