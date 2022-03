Etude scientifique – Des médicaments anti-cholestérol distribués dans les fast-foods?

Étude scientifique : Des médicaments anti-cholestérol distribués dans les fast-foods?

Les chaînes de restauration rapide devraient offrir gratuitement à leurs clients des statines, un médicament contre le cholestérol, avec les hamburgers, préconisent des scientifiques britanniques.

Ces médicaments, qui minimisent les risques cardiovasculaires liés à une alimentation trop riche, pourraient être proposés en complément des menus, comme le ketchup ou la mayonnaise, suggère une étude d'une équipe de l'université londonienne Imperial College. L'augmentation du risque cardiovasculaire causé par un cheeseburger et un milk-shake est neutralisée par l'ingestion d'un comprimé de statine, selon les observations du docteur Darrel Francis et de ses collègues, publiées cette semaine dans l'American Journal of Cardiology. «Les statines ne suppriment pas tous les effets néfastes pour la santé des hamburgers et des frites», souligne toutefois le scientifique d'Imperial College.