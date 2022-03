Des membres d'une secte lorraine devant la justice

THIONVILLE- Des peines de six mois avec sursis à cinq ans ferme ont été requises mercredi contre huit adeptes de la secte Minh Vacma d'Algrange.

La secte Minh Vacma, basée à Algrande et qui comptait une vingtaine de membres, a été dissoute en novembre 2005. (dr)

Des peines de six mois avec sursis à cinq ans ferme ont été requises contre des adeptes de la secte Minh Vacma d'Algrange. Trois des prévenus étaient présents au procès qui s'est tenu mardi, après la plainte de deux anciens adeptes de la secte. Ils témoignaient de faits commis en août 2003 et en juin 2005. Quant au gourou, Alain Schmitt, 48 ans, infirme et diabétique, il est en cavale. Une peine de cinq ans ferme a été requise contre lui.