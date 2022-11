Vidéo choc : Des mercenaires de Wagner ont-ils tué un homme à la massue?

Selon ces sources, il s’agirait d’un soldat du groupe s’étant rendu délibérément à l’armée ukrainienne, mais ayant ensuite été repris par les Russes. «Dans ce spectacle, on voit que (cet homme) n’a pas trouvé son bonheur en Ukraine, mais qu’il a rencontré des personnes peu aimables mais justes», a commenté Evguéni Prigojine, le chef de Wagner, cité dimanche par son service de presse.

Visage scotché contre une pierre

En soutien de l’armée russe

Depuis 2014, les mercenaires du groupe Wagner sont accusés de servir les intérêts du régime de Vladimir Poutine et de commettre des exactions dans de nombreuses zones de conflit, allant de la Syrie à l’Ukraine, en passant par l’Afrique et l’Amérique du Sud. Le journal d’investigation russe «Novaïa Gazeta» a affirmé par le passé, vidéo à l’appui, que des hommes de Wagner avaient frappé à coups de masse un prisonnier en Syrie, en 2017, puis l’avaient décapité et brûlé.