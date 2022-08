Attentat meurtrier en Equateur: «Des mercenaires du crime organisé nous attaquent avec des explosifs»

L’explosion a également provoqué la destruction de huit maisons et de deux voitures. AFP

Cinq personnes sont mortes et 16 ont été blessées dimanche dans un attentat à Guayaquil (Equateur), que le gouvernement équatorien a attribué au crime organisé, a-t-on appris auprès des autorités et des services de secours. «Des mercenaires du crime organisé (...) nous attaquent aujourd’hui avec des explosifs. (...) C’est une déclaration de guerre contre l’Etat», a twitté le ministre de l’Intérieur, Patricio Carrillo.

«Sanctuaire pour le crime organisé»

L’explosion, dont les circonstances précises ne sont pas encore établies par les forces de l’ordre, a également provoqué la destruction de huit maisons et de deux voitures, selon les services de secours (SNGR). «Soit nous sommes capables de nous unir pour affronter (le crime organisé), soit le prix à payer sera encore plus élevé pour la société», a prévenu Patricio Carrillo.

Voisin autrefois pacifié de la Colombie et du Pérou, les deux plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, l'Equateur est aujourd’hui un centre d’expédition de poudre blanche vers l’Europe et les Etats-Unis et un lieu de dispute de territoires entre multiples gangs , selon les autorités et analystes. Les cartels mexicains, soucieux de gérer l’ensemble de l’activité commerciale, de la production à l’expédition, ont trouvé en Equateur une économie dollarisée où ils peuvent blanchir leurs revenus illicites et des autorités peu préparées à faire face aux gangs et rapidement débordées par l’économie de la corruption. Le pays, qui pendant des années n’était qu’un lieu de transit, est devenu un «sanctuaire pour le crime organisé», a récemment déclaré à l’ AFP Mario Pazmiño, ancien chef des renseignements militaires.

Record de 210 tonnes de cocaïne

Selon un récent rapport de l’Office des Nations Unies contre les drogues et le crime (ONUDC), l’Equateur, qui compte 18 millions d’habitants, est le troisième pays au monde où ont été réalisées en 2020 les plus importantes saisies de cocaïne , après la Colombie et les Etats-Unis, soit 6,5% des 1424 tonnes saisies dans le monde. Entre 2021 et aujourd’hui, plus de 300 tonnes de cocaïne ont été confisquées, a déclaré le ministre de l’Intérieur Patricio Carrillo. Mais les saisies, qui ont atteint en 2021 un record annuel de 210 tonnes, représentent moins de 30% de ce qui circule réellement dans les ports et aéroports.