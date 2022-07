Initiative étonnante : Des messages de soutien à Maradona envoyés dans l'espace

Des supporters argentins enregistrent depuis samedi des messages audio et vidéo en hommage à Diego Maradona qui seront envoyés dans l'espace à bord d'un satellite «Cerf-volant cosmique», du surnom donné à Maradona par un journaliste uruguayen. «Nous t'aimons et nous nous souviendrons toujours de toi. Cette nouvelle génération et toutes les générations à venir! Tiens bon Diego!», a déclaré Enrique Trincado, un supporter, après avoir enregistré son message sur la base aérienne de Moron, à 40 km à l'ouest de Buenos Aires.