Revendications au Luxembourg: Des mesures afin «d’améliorer le pouvoir d’achat»

Cela passe d’abord par «le maintien de l’indexation des salaires ces prochaines années», ainsi que par l’adaptation des barèmes d’imposition à l’inflation. La récente adaptation pour 2,5 tranches d’imposition «est un début, mais il aurait fallu aller plus loin», selon Nico Hoffmann. L’ULC plaide aussi pour une réforme fiscale plus large qui «soulagerait les personnes en classe d’impôt 1». Sur le logement, elle préconise «d’augmenter le nombre de biens abordables», en passant notamment par «une préemption plus fréquente par l’État et les communes».