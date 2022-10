Indonésie : Des «mesures doivent être prises» contre les responsables de la bousculade

Un mouvement de foule a fait au moins 125 morts et 323 blessés samedi soir dans un stade de football en Indonésie.

«Nous demandons à la police nationale de trouver les auteurs des crimes dans les prochains jours», a-t-il exigé. Un mouvement de foule a fait au moins 125 morts et 323 blessés samedi soir dans un stade de football en Indonésie, dans la ville de Malang (est de l’île de Java). Il s’agit de l’une des pires tragédies jamais survenues dans un stade. Tout a commencé quand des fans de l’équipe locale du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang, après la défaite de leur équipe 3 à 2 contre celle de Persebaya Surabaya, la ville voisine.

La police est-elle allée trop loin?

Le stade contenait 42.000 personnes et était au complet selon les autorités. Quelque 3.000 d’entre eux ont envahi le terrain après le match. La police, qui a qualifié cet incident d'«émeutes», a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a envoyé vers le public du gaz lacrymogène après la mort de deux policiers, ce qui a provoqué des bousculades et des mouvements de foules incontrôlés. De nombreuses victimes ont été piétinées.