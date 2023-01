Emploi au Luxembourg: Des métiers boudés mais «riches en opportunités»

Mécanicien d’engins de chantier, carreleur, menuisier… Certains métiers présentent un grand déséquilibre entre offre et demande de main-d’œuvre. L’étude «Les métiers en pénurie au Luxembourg: une analyse des métiers n’exigeant pas un diplôme universitaire» a ainsi identifié huit groupes de métiers principalement basés dans le bâtiment et l’industrie.

«Comme ceux-ci ne demandent pas de diplôme universitaire, leur image dans la société n’est pas toujours positive», avance Inès Baer, responsable études et statistiques à l’Adem et une des auteures de l’étude menée avec le Liser. «C’est malheureux car ils sont riches en opportunités et peuvent offrir des salaires intéressants».