En Australie – Des migrants attaquent l'Etat après un naufrage

En Australie : Des migrants attaquent l'État après un naufrage

Des familles de réfugiés, noyés dans le naufrage d'un bateau près d'un territoire australien en 2010, ont déposé un recours contre Canberra, a annoncé mardi un avocat.

Pour Scott Morrison, ministre australien de l'Immigration, cette plainte se base sur des accusations «honteuses et offensantes».

Cinquante migrants avaient péri lorsqu'un bateau de pêche transportant une centaine d'Irakiens, de Kurdes et d'Iraniens s'était fracassé sur des rochers, à l'approche de Christmas Island, dans l'océan Indien. Un avocat, George Newhouse, a saisi la Cour suprême de l’État de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) au nom de huit familles de migrants. «Nous pensons prouver que le Commonwealth (l'Australie) savait, ou aurait dû savoir, qu'il y avait des hommes, des femmes et des enfants vulnérables pris en pleine mer dans une tempête, et que (les autorités) n'ont pas pris les mesures suffisantes pour les secourir», a-t-il expliqué dans un communiqué.