Des militaires suspendus au-dessus du lac de la Haute-Sûre

Imaginez, un circuit de 16,6 kilomètres, 16 obstacles terrestres et aquatiques, 41 équipes et 164 participants! L'armée luxembourgeoise a organisé, mercredi et jeudi, son «Military Challenge», dixième du nom. Un événement sportif fou entre Insenborn et Lultzhausen, aux abords du lac de la Haute-Sûre, qui oppose des militaires luxembourgeois, belges, français, allemands et néerlandais.