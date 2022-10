Assaut du Capitole : Des militants d’extrême droite pro-Trump jugés pour «sédition»

L’avocat du ministère de la Justice, Jeffrey Nestler, a affirmé que Stewart Rhodes, ancien militaire connu pour son cache-oeil noir et ses diatribes enflammées, savait exactement ce qu’il faisait en conduisant les membres de sa milice vers le siège du Congrès américain.

«Force de maintien de la paix»

L’avocat de Stewart Rhodes, Phillip Linder, a lui assuré que son client, qui est diplômé en droit de la prestigieuse Université Yale, était «extrêmement patriote» et «un expert constitutionnel». Selon lui, les Oath Keepers étaient venus à Washington pour assurer la sécurité. «Les Oath Keepers sont quasiment une force de maintien de la paix. Ils se rendent disponibles pour aider à maintenir la paix dans les rues», a-t-il ajouté. «Stewart Rhodes n’avait pas l’intention de faire de mal au Capitole ce jour-là. Stewart Rhodes n’avait pas d’intentions violentes ce jour-là», a-t-il insisté.

«C’est la plus grosse publicité mensongère de l’histoire du système judiciaire américain», a abondé David Fischer, avocat d’un autre accusé, membre des Oath Keepers, Thomas Caldwell. Ce dernier avait été chargé au sein de l’organisation de créer une «force de réaction rapide» armée pour parer à toute éventualité et elle aurait été «défensive» si Donald Trump avait fait appel à eux, d’après la défense. Mais cette «force» n’a jamais été mobilisée, Thomas Caldwell n’est jamais entré au Capitole et n’a jamais attaqué personne, selon son avocat. «Il est allé à Washington pour une soirée avec sa femme», assure David Fischer.