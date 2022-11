Rome : Des militants du climat aspergent de soupe un Van Gogh

«Attaquer l’art est un acte ignoble qui doit être fermement condamné», a fustigé le ministre italien de la Culture Gennaro Sangiuliano dans un communiqué. «La culture, qui est à la base de notre identité, doit être défendue et protégée, et certainement pas utilisée comme mégaphone pour d’autres formes de protestation».

Selon le groupe de défense du climat «Last generation» («Dernière génération» en français), cette action menée par quatre individus est «un cri désespéré et fondé scientifiquement qui ne peut être assimilé à du simple vandalisme». «Des actions directes non violentes continueront jusqu’à ce que les citoyens obtiennent des réponses de leurs gouvernements sur leurs demandes pour stopper le gaz et le charbon et investir dans au moins 20 GW d’énergies renouvelables», a affirmé le groupe dans un communiqué.