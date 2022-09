Londres : Des militants écolos se collent au siège du président du Parlement

Un manifestant est également monté sur un échafaudage près du Parlement et a brandi une bannière sur laquelle on pouvait lire: «Laissez le peuple décider. Pour une assemblée citoyenne maintenant». La police est intervenue pour disperser les manifestants. De son côté, un porte-parole de la Chambre des Communes a confirmé «un incident» et précisé «être en ce moment en train de faire face à la situation en urgence».