Des militants écolos se lâchent sur le superyacht d’une riche héritière à Ibiza

Des militants pour le climat du groupe «Futuro Vegetal» ont peint, dimanche, à la bombe, un superyacht amarré dans le port d'Ibiza, en Espagne. Le navire de 110 mètres de long vaut environ 300 millions de dollars et s'appelle le «Kaos». Il comprend une piscine, un cinéma, un spa et un aquarium. Il appartient à l'une des femmes les plus riches au monde, Nancy Walton Laurie, héritière du géant de la distribution Walmart.