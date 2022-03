France : Des militants écolos arrêtés sur le chantier d’un réacteur nucléaire

Sept adhérents à Greenpeace ont pénétré jeudi matin sur le site de la centrale EDF à Flamanville, en Normandie avec pour but d'interpeller les candidats à la présidentielle pro nucléaires.

Sept militants de Greenpeace ont été arrêtés tôt jeudi après s’être introduits sur le chantier d’un réacteur nucléaire EPR (ndlr: réacteur nucléaire à eau pressurisée), actuellement en construction à la centrale EDF de Flamanville, dans la Manche. Cette action visait à dénoncer «l’irresponsabilité» des candidats pro nucléaires à la présidentielle, a annoncé une porte-parole de l’ONG. Le parquet de Cherbourg a confirmé qu’il y avait bien eu une intrusion sur le site et plusieurs interpellations, sans autres précisions.

Sept autres militants, dont le directeur général de Greenpeace France Jean-François Julliard, sont parvenus à s’introduire sur le site et à déployer une banderole proclamant «Nucléaire: Macron irresponsable» près du réacteur en construction, avant d’être arrêtés, selon Cécile Génot, chargée de communication à Greenpeace France.

Six réacteurs EPR doivent être construits d’ici à 2035

Cette opération vise à «dénoncer l’irresponsabilité d’Emmanuel Macron et des autres candidats pro nucléaires qui veulent construire de nouveaux réacteurs EPR alors qu’on le voit avec la situation en Ukraine, le nucléaire est dangereux», a expliqué Nicolas Nace, chargé de la transition énergétique à Greenpeace France. Cette nouvelle action de Greenpeace, hostile au nucléaire, intervient alors que le président français a annoncé le 10 février un programme de construction de six réacteurs EPR en France d’ici à 2035, en plus de celui en construction en Normandie.