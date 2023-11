Des milliers civils déplacés en raison des combats en Birmanie

Des affrontements entre la junte et ses opposants dans deux régions voisines, la région de Sagaing et l’État Kachin, ont provoqué le déplacement de quelque 40’000 autres personnes depuis début novembre.

Des informations qui arrivent au compte-goutte

L’union formée par l’Armée de libération nationale Taaung (TNLA), l’Armée d’Arakan (AA) et l’Alliance démocratique nationale du Myanmar (MNDAA) a revendiqué la prise de dizaines de positions militaires, ainsi que de plusieurs routes. Ces groupes ont notamment pris le contrôle de la ville frontalière de Chinshwehaw, stratégique pour les échanges avec la Chine, le principal partenaire commercial de la Birmanie.

La junte a confirmé cette perte. L’accès au compte-goutte aux moyens de communication, dans cette région dominée par la jungle et les montagnes, rend difficile toute démarche de vérification sur le nombre de victimes liées aux combats. Des affrontements entre la junte et ses opposants dans deux régions voisines, la région de Sagaing et l’État Kachin, ont provoqué le déplacement de quelque 40 000 autres personnes depuis début novembre, ont par ailleurs indiqué les Nations Unies.