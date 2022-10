Coût de la vie : Des milliers de Britanniques crient leur colère face à l’inflation

Inflation au plus haut, livre sterling au plus bas, inquiétudes à l’approche de l’hiver… Le nouveau gouvernement conservateur de Liz Truss avait promis une action immédiate pour faire face à la crise, mais l’annonce, la semaine dernière, de baisses d’impôts massives à destination des plus riches a suscité plus de colère et d’incompréhension qu’autre chose.