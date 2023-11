Guerre Hamas-Israël: «Des milliers de femmes, d’enfants, de malades et de blessés en danger de mort»

L’armée israélienne a mené des fouilles jeudi dans l’hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, inspectant chaque bâtiment de ce site qu’elle présente comme un repaire du Hamas, malgré la présence de malades et de civils piégés par les combats.

Le gouvernement du Hamas a affirmé que les soldats israéliens avaient «détruit» plusieurs services de l’hôpital, un immense complexe situé dans l’ouest de la ville de Gaza, au coeur des combats qui font rage entre l’armée et les combattants islamistes. Jeudi, des centaines de soldats encerclaient l’hôpital al-Chifa, pris d’assaut la veille, interdisant toute sortie et tirant sur les bâtiments, a raconté un correspondant de l’AFP sur place.

Des soldats sont entrés dans les services des grands brûlés, des urgences, des dialyses et dans les chambres frigorifiées de la morgue, a-t-il ajouté. Le raid lancé mercredi, dans un hôpital privé d’eau et d’électricité, abritant des malades, du personnel soignant et des civils qui espéraient fuir la guerre, a suscité des appels pressants de la communauté internationale à protéger la population.

«Nous n’avons ni électricité ni eau potable ni nourriture (…) Des milliers de femmes, d’enfants, de malades et de blessés sont en danger de mort», a affirmé à l’AFP le porte-parole du ministère du Hamas, Ashraf al-Qidreh. Depuis plusieurs jours, l’armée resserre son étau sur la ville de Gaza et plus particulièrement ses hôpitaux, accusant le Hamas de les utiliser comme des bases et de se servir des malades comme de «boucliers humains».