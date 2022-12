Guerre en Ukraine : Des milliers de dauphins morts en mer Noire à cause de l’invasion russe

«Nous estimons que 50 000 dauphins sont morts à cause de la guerre», a déclaré Ivan Roussev, dont 2500 «ont été retrouvés (sur les plages) dans la région d’Odessa, en Crimée annexée, mais aussi en Bulgarie, en Turquie et en Roumanie.» Cela représente 20% de la population de ce cétacé en mer Noire, recensée à 250’000 en 2020 et qui était déjà soumise aux pressions de la pêche et de la pollution, selon les autorités ukrainiennes.