Luxembourg: Des milliers de jeunes font leur festival dans tout le pays

Des milliers de jeunes musiciens et danseurs, de 10 à 20 ans, vont monter sur scène.

Du rock, du rap, du classique, de la danse, 3 500 participants, 80 ensembles de quatorze pays européens et autant de groupes luxembourgeois pour plus de 500 concerts. Des chiffres affolants, et une sacrée ambiance en perspective.

Dans le cadre d'Esch2022, le Luxembourg accueille la 17e édition du Festival européen de musique de jeunes. Avec des scènes de Wiltz à Grevenmacher via la Rockhal et même à Villerupt, en France. «C'est le résultat d'un travail de deux ans», confie Rudi De Bouw, directeur de l'École de musique de Differdange et membre de l'Association des écoles de musique (AEM), qui organise l'événement au budget de 975 000 euros.

Pour loger près de 1 500 jeunes venus d'Espagne, de Suisse, de Suède ou de Lituanie, il a fallu mobiliser hôtels, auberges de jeunesse, chalets... «La plupart n'ont jamais participé à un événement d'une telle ampleur», ajoute Rudi De Bouw.

«Ma première grande scène»

Après l'assemblée générale de l'association européenne (EMU) ce mercredi, les spectacles débuteront jeudi à Belval (16 h) avant le concert d'ouverture à la Rockhal (20 h 30) devant 2 500 spectateurs. En vedette: l'Orchestre de chambre du Luxembourg et des élèves des conservatoires et écoles de musique, ainsi qu'un groupe de rock et le chœur national des jeunes. «Ce sera ma première grande scène, raconte Chloé, qui interprétera la chanson du festival. Cela met un peu la pression, mais c'est un mélange de sensations».